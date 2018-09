Kommunale Nachfrage nach Sicherheitsinitiative steigt

Wichtige Bausteine von Kompass (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel) sind etwa die Videoüberwachung, Schutzmänner vor Ort und der freiwillige Polizeidienst. Die jüngsten Statistiken in Hessen wie auch im Bund belegten zwar, dass die Kriminalitätsbelastung abgenommen habe und gleichzeitig die Aufklärungsquote der Polizei steige, erklärte Beuth. Dennoch sei das Sicherheitsempfinden von manchen Bürgern getrübt. Durch die Akteure des «Kompass»-Netzwerks und die Beratung der Sicherheitsexperten könnten passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort geschaffen werden.

Das Projekt war zuerst in den vier Modellregionen in Hanau und Maintal (beide Main-Kinzig-Kreis), Bad Homburg vor der Höhe (Hochtaunuskreis) sowie Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) erprobt und dann landesweit ausgerollt worden. Mehr als die Hälfte aller hessischen Kommunen hätten bereits an Informationsveranstaltungen von Polizei und Land teilgenommen, erklärte der Minister.

Beuth will die Initiative bei der Konferenz der Innenminister der Union am Donnerstag und Freitag in Wiesbaden präsentieren. Zu dem Treffen hat sich auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt.