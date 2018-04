Kommunale Spitzenverbände: Straßenbaubeiträge beibehalten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Neben dem Hessischen Städte- und Gemeindebund will auch der Städtetag die umstrittenen Straßenbaubeiträge für Grundstückseigentümer beibehalten. «Wir können uns nicht für eine Abschaffung stark machen», sagte der geschäftsführende Direktor Stephan Gieseler am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am kommenden Donnerstag (12. April) sind die kommunalen Gebühren Thema in einer Anhörung des Innenausschusses im Landtag, der letztlich über ihre Beibehaltung oder Abschaffung entscheiden wird. Gegen die teils hohen Beiträge von Grundstückseigentümern zum Bau oder der Sanierung von Straßen regt sich vielerorts Widerstand.