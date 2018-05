Kommunalen Sicherheitsinitiative «Kompass» bald landesweit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) will das Modellprojekt zur Vorbeugung von Kriminalität in Kommunen «Kompass» landesweit ausrollen. In der Bevölkerung gebe es eine Diskrepanz zwischen dem subjektiven Sicherheitsempfinden und den Fakten der Kriminalstatistik, erklärte der Minister am Montag in Wiesbaden. Zusammen mit den Entscheidungsträgern in den Städten und Gemeinden sollen mit dem Programm daher individuelle und passgenaue Sicherheitslösungen entwickelt werden, um das zu verändern.