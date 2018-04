Kommunen müssen weniger zur Entschuldung beitragen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Kommunen müssen 60 Millionen Euro jährlich weniger zu ihrer Entschuldung über die Hessenkasse beitragen als geplant. Dies erklärte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Mit der Hessenkasse will das Land finanzschwachen Kommunen beim Abbau ihrer Dispokredite unter die Arme greifen. Dafür sollen Kassenkredite abgelöst und dann deren Abbau organisiert werden.