Konferenz der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden beginnt

Frankfurt/M. (dpa) - Die Spitzen der Unions-Fraktionen im Bund und in den Ländern treffen sich von heute an in Frankfurt am Main. Zu den wichtigsten Themen zählen die Folgen des Brexits für deutsche Finanzplätze, der Bau von bezahlbaren Wohnungen sowie die Asyl- und Integrationspolitik. Geplant sind Gespräche mit Bundesbankpräsidenten Jens Weidemann und Vertretern der Wohnungswirtschaft. Am Montag (7. Mai) wird Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Treffen erwartet.