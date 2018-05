Kontrollaktion: Polizei wird kaum fündig

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Kontrollaktion der Polizei in Gießen konnten die Beamten diesmal nur wenige Erfolge verzeichnen. Ein Rauschgifthund habe mehrere Gramm Marihuana erschnüffelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem sei ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung festgestellt worden. Insgesamt waren bei der Aktion am Donnerstag 66 Menschen in der Innenstadt und Szenelokalen kontrolliert worden.