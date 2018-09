Kontrollaktion: Zoll entdeckt etliche Mindestlohn-Betrüger

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer groß angelegten Kontrollaktion des Zolls sind in Hessen mehrere Menschen festgenommen und Ermittlungsverfahren wegen Mindestlohn-Verstößen eingeleitet worden. In Nord-, Ost- und Mittelhessen seien in der vergangenen Woche knapp 500 Betriebe mit rund 1300 Beschäftigten vor allem in der Gastronomie, Kaufhäusern und Einzelhandelsgeschäften überprüft worden, teilte das Hauptzollamt in Gießen am Montag mit. Bei 46 Beschäftigen bestehe der Verdacht, nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet zu sein. 23 Ermittlungsverfahren seien wegen Verstößen gegen den Mindestlohn eingeleitet worden. In Fulda, Gießen und Friedberg seien fünf Menschen wegen Verstößen gegen das Ausländerrecht festgenommen worden.