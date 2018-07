Kontrolleure beanstanden Eis und Sahne wegen Hygienemängeln

Gießen (dpa/lhe) - Eisschlecken ist in Hessen meist ein ungetrübter Sommergenuss, doch es gibt Ausnahmen. Bei der Untersuchung von 294 Speiseeisproben seien etwa 16 Prozent wegen Hygienemängeln beanstandet worden, berichtete das Hessische Landeslabor am Mittwoch in Gießen. Krankheitserregende Keime seien allerdings nicht nachgewiesen worden. Sahne aus Aufschlagautomaten fiel deutlich häufiger negativ auf: Rund 60 Prozent der 91 Proben wurden beanstandet.