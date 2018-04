Korbach stellt Programm für Hessentag vor

Das Hessentagspaar Lukas Goos und Lisa-Marie Fritzsche hält das Logo für den Hessentag 2018 in den Händen. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Das Hessentagspaar Lukas Goos und Lisa-Marie Fritzsche hält das Logo für den Hessentag 2018 in den Händen. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Korbach (dpa/lhe) - Von Rock über Literatur bis hin zu Tanz und Gesang: Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich hat am Freitag zusammen mit dem Sprecher der hessischen Landesregierung, Michael Bußer, das Programm für den Hessentag 2018 vorgestellt. Vom 25. Mai bis 3. Juni werden in der Kreisstadt des Kreises Waldeck-Frankenberg in Nordhessen rund 1000 Veranstaltungen stattfinden, die fast alle kostenfrei sind. Das Programm sei «enorm vielfältig und bunt», teilte Bußer bei der Präsentation vor dem Rathaus mit.