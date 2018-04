Koreaner und Japaner gewinnen Pianistenpreise in Frankfurt

Sechs Pianisten aus Russland, Japan, Lettland, Süd-Korea und Deutschland waren für das Finale nominiert. In Frankfurt absolvierten sie 14 Auftritte in zwei Tagen. «Alle sechs sind auf ihre Art Ausnahmetalente, die aus künstlerischer Perspektive und von ihrem Gesamtauftritt her das Potenzial für eine internationale Konzertkarriere zum Ausdruck bringen», teilten die Veranstalter am Dienstag mit.