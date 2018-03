Kosmetikprodukte im Wert von 100 000 Euro gestohlen

Eppertshausen (dpa/lhe) - Kosmetikprodukte im Wert von rund 100 000 Euro haben Diebe aus einer Lagerhalle in Eppertshausen in Südhessen gestohlen. Die Unbekannten hätten ein Loch in die Außenwand der Halle geschlagen und seien mit der Beute unerkannt entkommen, teilte die Polizei am Montag in Darmstadt mit. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen der Tat, die sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ereignet haben dürfte.