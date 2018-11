Kosten fürs Studium: Frankfurt in Deutschland auf Platz zwei

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Studium ist in Frankfurt so teuer wie fast nirgendwo sonst in Deutschland. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorgeht, zahlen Studierende einer staatlichen Hochschule in der Mainmetropole mindestens 885 Euro für Studium, Wohnen und Leben. Nur München ist mit Kosten in Höhe von 1000 Euro im Monat noch teurer. Wiesbaden mit 795 Euro und Darmstadt mit 760 Euro liegen ebenfalls im oberen Drittel. Studieren und Leben in Kassel hingegen ist mit 700 Euro deutlich billiger.