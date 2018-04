Kostenermittlung nach Wasserschaden im neuem Congress-Center

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Wasserschaden im frisch eröffneten Wiesbadener Rhein-Main Congress-Center (RMCC) wird erst in etwa zwei Wochen der finanzielle Schaden feststehen. Am Montag habe sich die Versicherung bei einer Ortsbegehung ein Bild der Lage gemacht. Nun würden Angebote der einzelnen Gewerke für Reparaturarbeiten eingeholt, sagte der Geschäftsführer des RMCC, Martin Michel, am Dienstag. Eine vorzeitige Schätzung zur finanziellen Größenordnung des Schadens könne nicht abgegeben werden.