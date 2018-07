Kostenlose Kitas ab Mittwoch in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Eltern von Kita-Kindern in Hessen werden von diesem Mittwoch (1. August) an bei den Betreuungskosten deutlich entlastet. Alle Jungen und Mädchen ab drei Jahren können bis zur Einschulung jetzt umsonst die Kita besuchen - bis zu sechs Stunden täglich. Bislang war in Hessen nur das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung für fünf Stunden kostenfrei.