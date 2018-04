Kovac-Wechsel: Herrlich wittert keine Probleme bei Frankfurt

Leverkusen (dpa/lnw) - Trainer Heiko Herrlich von Bayer Leverkusen glaubt angesichts des am Freitag bestätigten Wechsels seines Frankfurter Kollegen Niko Kovac zum FC Bayern nicht an einen Spannungsabfall beim kommenden Gegner. «Ich bin sicher, dass sie das hinkriegen werden. Dafür sind sie alle professionell genug - der Trainer vorneweg», sagte Herrlich am Tag vor dem Gastspiel der Hessen (15.30 Uhr/Sky).