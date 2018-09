Kraftwerk Staudinger will Recyclinganlage und Rechenzentrum

Die Sonne strahlt durch eine Dampfwolke, die das Kohlekraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg ausstößt. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Großkrotzenburg (dpa/lhe) - Zur Zukunftssicherung des Kraftwerkstandorts Staudinger hat der Betreiber Uniper Pläne präsentiert. Der Energiekonzern will auf dem Gelände in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) ein großes Rechenzentrum und eine Aufbereitungsanlage für Alt-Asphalt ansiedeln - beide benötigen viel Strom für ihre Anwendungen. «Wir arbeiten an einer Neuausrichtung des Standorts», sagte Kraftwerksleiter Matthias Hube. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne von Uniper berichtet.