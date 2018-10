Kramp-Karrenbauer: Wahlen zeigen Unzufriedenheit mit GroKo

Berlin (dpa) - Die schmerzhaften Verluste für CSU und CDU in Bayern und Hessen sind nach den Worten von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer «ein klarer Befund von Unzufriedenheit» mit der großen Koalition im Bund. «Die Menschen wollen jetzt ganz konkrete Ergebnisse sehen», sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der Berliner Runde des ZDF. Die große Koalition von CDU, CSU und SPD müsse sich jetzt über ihre großen Projekte verständigen.