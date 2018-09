Kramp-Karrenbauer gegen Ausgrenzung von Muslimen in der CDU

Offenbach/M. (dpa) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist klar gegen eine Ausgrenzung von Menschen muslimischen Glaubens in der CDU. «Wer in der CDU keinen Platz hat, das sind Fundamentalisten», sagte Kramp-Karrenbauer am Samstag auf dem Parteitag der hessischen CDU in Offenbach. «Die wollen wir nicht in unseren Reihen haben.» Das gelte aber für alle Fundamentalisten, «egal ob sie muslimisch, christlich oder jüdisch sind».