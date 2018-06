Kran schlägt bei Bauarbeiten Loch in Schuldach

Bad Homburg (dpa/lhe) - Ein Kran hat bei Bauarbeiten an einer Schule in Bad Homburg ein Loch in das Dach des Gebäudes geschlagen. Menschen wurden nicht verletzt, wie der zuständige Hochtaunuskreis am Freitag mitteilte. Helfer dichteten das beschädigte Dach mit Planen notdürftig ab und entfernten die losen Ziegel. Wieso der Baukran am Donnerstag das Dach des Gymnasiums rammte, war zunächst unklar. Angaben zur Schadenshöhe lagen nicht vor. In Hessen sind seit einer Woche Schulferien.