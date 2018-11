Krankenhäuser: Kostensteigung in Hessen und Rheinland-Pfalz

Wiesbaden (dpa) - Ein Krankenhausaufenthalt wird immer teurer. «Am deutlichsten stiegen die stationären Kosten je Fall in Hessen und Rheinland-Pfalz», berichtete das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden. In beiden Bundesländern legten die Kosten jeweils um 5,3 Prozent zu.