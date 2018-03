Krankheitswelle: Lange Wartezeiten am Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die anhaltende Krankheitswelle bei Flughafen-Dienstleistern dürfte auch in den kommenden Tagen zu längeren Wartezeiten für Passagiere an Deutschlands größtem Airport führen - auch während der reiseintensiven Ostertage. Am vergangenen Wochenende waren die drei Dienstleistungsfirmen mit den Sicherheitskontrollen kaum mehr hinterher gekommen, wie der Flughafenbetreiber Fraport und die Bundespolizei am Montag bestätigten. Einige Reisende verpassten dadurch sogar ihren Flug, obwohl sie mehrere Stunden vorher da waren. Zuvor hatte die «Frankfurter Rundschau» darüber berichtet.