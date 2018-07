Kreise im Kornfeld: sind die Rehe schuld?

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Alle Jahre wieder wird über Kreise in Kornfeldern gerätselt, die in den Sommermonaten dort auftauchen. Beliebt ist die UFO-Theorie, nach der Außerirdische einen Abstecher ins Getreidefeld unternommen haben. Der Landesjagdverband Hessen dagegen hat eine ganz andere Erklärung: Die Rehe sind schuld. Vor der Paarung treibe der liebestolle Rehbock nämlich die Ricke oftmals im Kreis, sagte ein Sprecher. Bis das Paar dann endlich zusammenkommt, entstehen in Getreidefeldern sogenannte «Hexenringe» mit einem Durchmesser von zehn bis 30 Metern. Auch in den kommenden Wochen dürfte das Spektakel andauern: Die Brunftzeit der Rehe dauert von Mitte Juli bis etwa Mitte August.