Kriegsgegner demonstrieren gegen Militärschlag auf Syrien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Angriffen auf Ziele in Syrien haben in Frankfurt Dutzende Kriegsgegner gegen den Militärschlag demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Samstag rund 200 Menschen vor dem Hauptbahnhof und zogen friedlich zur Paulskirche. Unter dem Motto «Nein zum Krieg. Die Waffen nieder.» warnten sie vor einer Eskalation des Konflikts. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Friedens- und Zukunftswerkstatt.