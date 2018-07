Kritik an mangelnden Einkehrmöglichkeiten für Wanderer

Wiesbaden/Marburg/Kassel (dpa/lhe) - Wandersport-Experten renommierter Verbände stellen Hessen ein gutes Zeugnis aus, sehen aber auch Verbesserungsbedarf. Das Angebot an Wanderwegen sei zwar sehr gut. «Aber es wird schwierig, die Qualität der Infrastruktur aus Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben in den kommenden Jahren zu halten», sagt Jens Kuhr, Sprecher des Deutschen Wanderverbands in Kassel. Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut in Marburg kritisiert: «Das Manko sind die Einkehrmöglichkeiten im ländlichen Raum. Das Angebot hat bereits in den vergangenen Jahren nachgelassen. Und diese Situation wird sich weiter verschlechtern.»