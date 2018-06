Kritische Arbeiten am Kaiserlei-Kreisel abgeschlossen

Offenbach (dpa/lhe) - Am viel befahrenen Kaiserlei-Kreisel zwischen Frankfurt und Offenbach sind die vorbereitenden Bauarbeiten am Untergrund abgeschlossen. Damit sei die Phase mit den größten Unwägbarkeiten überwunden, teilte die Stadt Offenbach am Mittwoch mit. Als nächstes sollen von Juli an die Auf- und Abfahrten zur Autobahn 661 errichtet werden.