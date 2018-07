Kroaten hoffen auf WM-Erfolg ihrer Mannschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Kroaten fiebern auch in Hessen dem Finale der Fußball-WM in Russland entgegen. Dort tritt ihre Mannschaft heute gegen das Team aus Frankreich an. In Frankfurt stellen die Kroaten unter den Ausländern die zweitgrößte Gruppe nach den Türken. Es wird auch wieder ein Public Viewing in der Frankfurter Commerzbank-Arena geben, wo Bundesligist Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt.