Kroatiens Co-Trainer Olic: Rebic «ist einer für die Bayern»

Das Team um Rebic steht am Sonntag im Finale der Weltmeisterschaft gegen Frankreich und hat damit bereits den größten Erfolg in der Fußball-Geschichte des Landes perfekt gemacht. Die Zukunft von Rebic in Frankfurt ist nach seinen starken Auftritten beim Pokalsieg gegen die Bayern und bei der WM ungewiss. Clubs aus England und Italien sollen Interesse an dem 24-Jährigen haben. Von einem Interesse der Bayern ist bislang nichts bekannt.