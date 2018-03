Krötenwanderung: Viele Tiere gleichzeitig unterwegs

Fränkisch Crumbach (dpa/lhe) - Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage hat in Südhessen die alljährliche Krötenwanderung begonnen. Vor allem rund um Michelstadt im Odenwald machten sich Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern, wie der Naturschutzbund (Nabu) Odenwaldkreis am Montag in Fränkisch Crumbach mitteilte. Die Vorsitzende Martina Limprecht rief Autofahrer zur Vorsicht auf. «Es kommt jetzt darauf an, dass Autofahrer langsam fahren und auch mal genau hingucken», sagte sie.