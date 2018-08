Krokodiltasche: Bestände aus Beschlagnahmungen vernichtet

Die in den vergangenen Jahren im Ballungsraum Rhein-Main und Südhessen meist bei illegalen Verkäufen beschlagnahmten Gegenstände lagerten bislang in der Asservaten-Kammer des Regierungspräsidiums. Sie sollten in einem verschlossenen Container zur Müllverbrennungsanlage gebracht werden.

«Die Gegenstände, die vom Regierungspräsidium Darmstadt eingezogen werden, entstammen allesamt von Tier- und Pflanzenarten, die durch internationale Abkommen geschützt sind», sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), die auch selbst einige Schnitzereien in den Container warf. «Positiv ist, dass es in Hessen derzeit keine Anzeichen gibt, dass frische Ware auf dem Markt ist.» Das meiste stamme aus alten Beständen.

Die Vernichtung solle auch Schwarzhändlern und Wilderern zeigen, dass die Verstöße gegen den internationalen Artenschutz geahndet würden. Schätzungen gingen davon aus, dass derzeit in Afrika mehr Elefanten getötet als geboren würden, und der Online-Handel mit Elfenbein boome.