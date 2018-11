Kühler Wochenbeginn für Hessen: Nachts wird es glatt

Offenbach (dpa/lhe) - Winterjackenwetter steht in Hessen vor der Tür. Tagsüber bleiben die Temperaturen nur noch im einstelligen Bereich, nachts kann es bei Temperaturen von bis zu minus fünf Grad glatt werden. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Grund für dieses ungemütliche und kalte Wetter ist das Hoch «Burckhard», an dessen Rand sich Deutschland befinde, erklärte Florian Bilgeri vom DWD. Durch die so entstehende Strömung aus Nordosten gelange deutlich kühlere Luft als bisher ins Land.