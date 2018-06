Künftig alle Kitas in Frankfurt kostenlos

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vom 1. August an müssen Eltern in Frankfurt für ihre Sprösslinge keine Kindergarten-Gebühren mehr bezahlen - am gesamten Tag. Nach einem entsprechenden Beschluss des Magistrats sprach am Montag Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) von einem «besonderes guten Tag für unsere Frankfurter Familien».