Künstler verlegt 70 000. «Stolperstein»

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Kölner Künstler Gunter Demnig will in dieser Woche seinen 70 000. «Stolperstein» verlegen. Die pflastersteingroßen Messingtäfelchen erinnern an Verfolgte, Vertriebene und Ermordete des Nazi-Regimes. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt, wie die Initiative am Montag berichtete.