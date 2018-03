Kugeln gegen ICE-Triebwagen geschossen: 54-Jährige angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrfach soll sie Metallkugeln gegen abgestellte ICE-Triebwagen geschossen haben. Deswegen ist eine 54 Jahre alte Frau nun angeklagt worden. Die Frau, die an einer Bahnanlage in Frankfurt-Griesheim wohnt, muss sich bald wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Anlagen vor dem Amtsgericht in Frankfurt-Höchst verantworten, wie die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag mitteilte.