Kulturcampus: «Künstlerkolonie des 21. Jahrhunderts»

Der Schriftzug "Goethe-Universität" prangt auf dem ehemaligen Campus Bockenheim am Eingang des Juridicums. Foto: Arne Dedert/Archiv

Der Schriftzug "Goethe-Universität" prangt auf dem ehemaligen Campus Bockenheim am Eingang des Juridicums. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Acht Jahre nachdem die Idee geboren wurde nimmt der Kulturcampus im Frankfurter Stadtteil Bockenheim Formen an. Stadt und Land legten am Montag die Ergebnisse einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie vor. Darin wurde geprüft, ob alle Nutzungen auf dem früheren Gelände der Goethe-Universität Platz finden und wie sie am besten verteilt werden können.