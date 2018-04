Kulturdezernentin gratuliert Hollein zum Wechsel ans «Met»

Frankfurt/New York (dpa/lhe) - Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hat dem ehemaligen Frankfurter Museumsdirektor Max Hollein zu seinem Wechsel an die Spitze des Metropolitan Museum of Art in New York gratuliert. «Wir sind natürlich mächtig stolz», sagte sie nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch. Der Weg Holleins zeige, dass Frankfurt auch im internationalen Vergleich eine herausragende Kulturstadt sei.