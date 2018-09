Kultusminister Lorz (CDU) stellt neues Schulportal vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellt heute in Wiesbaden ein neues «Schulportal Hessen» vor. Die digitale Lern- und Arbeitsplattform richtet sich an Schüler und Lehrer. Unter anderem dient das Internetportal dem Austausch etwa von Lernmaterialien. Außerdem können sich Lehrer über Vertretungs- oder Raumpläne informieren. Mit dem Schulportal soll auch der «Hessische Bildungsserver» weiterentwickelt und modernisiert werden. Zum kommenden Halbjahr soll das Programm für 450 Schulen in Hessen verfügbar sein, bis zum Schuljahr 2021 dann für alle Schulen.