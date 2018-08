Kultusminister Lorz: Hessen bildet genug Lehrer aus

Wiesbaden (dpa/lhe) Bis zum Jahr 2030 werden in Hessen etwa 28 000 neue Lehrer ausgebildet worden sein. Das sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden und reagierte damit auf das Ergebnis einer Studie, das die Fraktion der hessischen Linken vorgestellt hatte. Laut Lorz hatte diese Studie, die er als «interessant» und eine «schöne Bestätigung» seiner Arbeit bezeichnete, einen Bedarf von 26 000 neuen Lehrern in diesem Zeitraum prognostiziert.