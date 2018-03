Kultusminister Lorz: Schulen bei Integration auf gutem Weg

Offenbach/M. (dpa/lhe) - Hessens Schulen sind bei der Integration der vielen ausländischen Kinder und Jugendlichen ohne große Deutschkenntnisse auf einem guten Weg. Das hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in seiner Zwischenbilanz zur Einführung des schulischen Integrationsplans am Donnerstag in Offenbach erklärt. Mit der Umsetzung des Plans war im Februar 2017 zum Schulhalbjahr begonnen worden.