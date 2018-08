Kultusminister Lorz: Schulen mit Personal gut ausgestattet

Für die Abdeckung des in den Stundenplänen vorgesehenen Unterrichts würden rund 38 000 dieser Stellen benötigt, erklärte Lorz. Der Rest entfalle auf zusätzliche Aufgaben an den Schulen wie die Inklusion, die Ganztagsbetreuung und die Sprachförderung für Flüchtlinge. Inklusive des am kommenden Montag beginnenden neuen Schuljahrs 2018/19 seien in den vergangenen vier Jahren insgesamt rund 4350 neue Stellen in Hessen geschaffen worden.