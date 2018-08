Kultusminister Lorz gibt Ausblick auf neues Schuljahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die langen Sommerferien gehen langsam aber sicher zu Ende, der Start ins neue Schuljahr rückt näher. Über alle «Neuerungen, Zahlen und Fakten» an Hessens Schulen will Kultusminister Alexander Lorz (CDU) heute in Wiesbaden informieren. Dabei geht es etwa um die aktuellen Schülerzahlen und wie viele Lehrer im kommenden Halbjahr unterrichten werden.