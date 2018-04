Kultusminister Lorz will Unterrichtsausfall analysieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will in der Debatte um Unterrichtsausfall an hessischen Schulen auf die Landesschülervertretung zugehen. «Wir haben angeboten, die eingesandten Vertretungspläne gemeinsam anzuschauen und zu analysieren», sagte Lorz am Mittwoch in Wiesbaden vor der Landtagsdebatte.