Kunkel verlässt DHfK Leipzig und wechselt nach Melsungen

Leipzig (dpa/sn) - Yves Kunkel verlässt zum Saisonende den Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig und wechselt zum Ligakontrahenten MT Melsungen. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, bat der 23 Jahre alte Linksaußen um die Auflösung seines ursprünglich noch bis 30. Juni 2019 laufenden Vertrages. Kunkel war erst vor dieser Saison aus Balingen in die Messestadt gekommen und hatte sich durch gute Leistungen auch in den Fokus von Bundestrainer Christian Prokop gespielt.