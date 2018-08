Kunst, weil es kühl ist

«Der Sommer kommt uns zu Gute», gibt die MMK-Sprecherin zu. Mit Zahlen belegen kann sie das nicht, aber die Damen an der Kassen bestätigen, dass an allen drei Standorten mehr Menschen kommen «und alle freuen sich, dass es so schön frisch ist». Auch das Frankfurter Städel-Museum stellte zuletzt einen Besucheranstieg fest. Vor allem Städtetouristen ziehe es bei diesen Temperaturen ins Museum.

Das Landesmuseum Darmstadt bestätigt diese Einschätzung. In der letzten Juli- und der ersten Augustwoche kamen in diesem Jahr rund 3500 Besucher. In den drei Vorjahren waren es in den gleichen zwei Sommerwochen jeweils unter 2500. «Sicherlich ist nicht nur die Hitze maßgeblich für die deutliche Steigerung», sagte Sprecherin Yvonne Mielatz-Pohl, sondern auch die aktuelle Ausstellung.

In Nordhessen gebe es keinen zusätzlichen Andrang wegen des Wetters, sagte die Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel, Natascha Callebaut. Und auch das Frankfurter Senckenbergmuseum hat keine höheren Besucherzahlen, wie Sprecherin Judith Jördens sagte.