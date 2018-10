Kunstmuseum Marburg nach Sanierung wiedereröffnet

Marburg (dpa/lhe) - Nach rund siebenjähriger Sanierung ist am Dienstag das Kunstmuseum in Marburg wiedereröffnet worden. Es beherbergt die Kunstsammlung der Universität. In dem Haus werden künftig auf rund 6900 Quadratmetern vor allem Werke des 20. Jahrhunderts gezeigt, darunter Arbeiten von Paul Klee, Käthe Kollwitz, Wassily Kandinsky oder Ernst Ludwig Kirchner.