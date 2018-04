Kurkuma-Pulver wegen Salmonellen-Befalls zurückgerufen

Fulda/Kinzigtal (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach zwei in Fulda verschwundenen Mädchen. Die Spuren der 10- und 15-Jährigen führe ins Kinzigtal, teilte die Polizei in Fulda am Mittwoch mit. Die beiden Mädchen waren am Montagnachmittag nach einem (...)