Kutscher wird bei Unfall schwer verletzt

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Ein 51 Jahre alter Kutscher ist in Hofheim am Taunus bei einem Unfall mit seinem Pferd schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Pferd, das die Kutsche zog, am Sonntagmittag im Stadtteil Langenhain plötzlich unkontrolliert auf einem Waldweg losgerannt. Das Tier stoppte auch nicht, nachdem die Kutsche bereits auf die Seite gekippt war und kam erst zum stehen, als die Kutsche mit einem Baum kollidierte.