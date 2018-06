LKW umgekippt: Bierkisten blockieren A7 Richtung Norden

Kassel (dpa/lhe) - Ein Lastwagen hat bei einem Unfall am Montag zahlreiche Bierkisten auf der Autobahn 7 in Nordhessen verloren. Das Fahrzeug sei am Morgen zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) in den Graben geraten, teilte die Polizei in Kassel mit. Der 27 Jahre alte Fahrer habe laut eigener Aussage wegen plötzlicher medizinischer Probleme die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings sei ein Teil seiner Ladung über alle Fahrstreifen der Autobahn verteilt worden. Es handele sich um Leergut.