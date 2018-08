Länderübergreifendes SPD-Spitzentreffen in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Die SPD-Landespräsidien von Hessen und Rheinland-Pfalz kommen heute zu einer gemeinsamen Sitzung in Wiesbaden zusammen. Schwerpunkte des länderübergreifenden Spitzentreffens sind die Landtagswahl im Oktober in Hessen und der Erneuerungsprozess der Sozialdemokraten. Diskutiert werden soll aber auch über Projekte für Gesundheit und Pflege im ländlichen Raum, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle spielen. Vor der Sitzung wollen die SPD-Landeschefs aus Hessen und Rheinland-Pfalz, Thorsten Schäfer-Gümbel und Roger Lewentz, sowie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer über Details informieren.