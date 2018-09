Ländliche Regionen stärken:«Hessen-Büro» in Limburg eröffnet

Ziel des Pilotprojekts ist die Stärkung der Steuer- und Finanzverwaltungen in den ländlichen Regionen Hessens. Mit der Bündelung von Aufgaben abseits der Zentren sollen weniger Menschen zur Arbeit in die Ballungsräume pendeln müssen.

Insgesamt 500 Arbeitsplätze will die hessische Steuerverwaltung in ländlich gelegene Finanzämter verlagern. Die Verlagerung der Arbeitsplätze erfolge freiwillig, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in Limburg. «Wer nicht möchte, muss nicht.» Die Resonanz sei aber überwältigend. «Viele Kolleginnen und Kollegen haben auf diese Möglichkeiten geradezu gewartet», sagte Schäfer. Mit dem «Hessen-Büro» seien seit Jahresbeginn rund 140 Arbeitsplätze in ländliche Regionen zum Beispiel nach Alsfeld-Lauterbach oder Bensheim verlagert worden, bilanzierte Schäfer.

Das «Hessen-Büro» ist Teil des Programms «Land hat Zukunft - Heimat Hessen»: Rund 1,8 Milliarden Euro Landesmittel will die Landesregierung 2018 und 2019 in ländliche Regionen investieren. Neben der Verlagerung von Arbeitsplätzen in den ländlichen Raum werden unter anderem Bürgerbusse gefördert. Auch der Ausbau freier WLAN-Hotspots in ländlichen Kommunen und die Neubesetzung von Landarztstellen sollen vorangetrieben werden.