Lärmende Kinder nerven Busfahrer: Geldstrafe für Bremsung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er sich über lärmende Schulkinder ärgerte, stieg ein Busfahrer in die Eisen und verletzte dabei seine Fahrgäste. Das Landgericht Frankfurt verurteilte ihn deswegen am Dienstag zu 7200 Euro Geldstrafe (180 Tagessätze). Die Richter bestätigten damit in zweiter Instanz ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt.